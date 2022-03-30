✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.03.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ

Общественная организация «Совета по правам человека» в Сосногорске известна многим. Наряду с ежедневной кропотливой работой с обращениями граждан ее активисты проводят встречи, на которые приглашают специалистов и экспертов по тем или иным проблемам.

03:46 — ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Сосногорск присоединился к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году она проходит шестой раз, участникам предлагается проверить знания по базовой математике.

05:29 — УВЫ, БАНКРОТ…

Банкротство физических лиц обсудили в Службе общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. На «прямую линию» по этой теме обратились и горожане, и жители посёлков.

07:24 — АЗБУКА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Сосногорским подросткам рассказали о законах, правах и обязанностях, а также видах ответственности за различные виды правонарушения. Мероприятие «Азбука правовой грамотности» прошло в рамках образовательного проекта «Продвинутая молодежь».