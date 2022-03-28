✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.03.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — #СВОИХНЕБРОСАЕМ

В Сосногорске состоялся автопробег в поддержку российской армии. К патриотической акции присоединились около 70 автомобилистов. Организаторами мероприятия выступило Станичное казачье общество «Станица «Сосногорская» при содействии местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

02:38 — С ДНЕМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ!

25 марта российские работники культуры отметили профессиональный праздник. В сосногорском ДК «Горизонт» прошла ежегодная конференция. Тружеников отрасли наградили за многолетний труд и успехи в работе.

06:19 — «ЗНАЕМ, ЛЮБИМ, ПОДДЕРЖИВАЕМ»

В Сосногорске завершился очередной лыжный сезон. В этом году мероприятие было посвящено не только местным спортсменам, но и российской паралимпийской сборной, недопущенной на игры в Пекине.

08:22 — ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ

В сосногорском ДК «Горизонт» состоялось торжественное открытие Года культурного наследия народов России. Таковым 2022-й год объявил президент Владимир Путин.