✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.03.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — #СВОИХНЕБРОСАЕМ
В Сосногорске состоялся автопробег в поддержку российской армии. К патриотической акции присоединились около 70 автомобилистов. Организаторами мероприятия выступило Станичное казачье общество «Станица «Сосногорская» при содействии местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
02:38 — С ДНЕМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ!
25 марта российские работники культуры отметили профессиональный праздник. В сосногорском ДК «Горизонт» прошла ежегодная конференция. Тружеников отрасли наградили за многолетний труд и успехи в работе.
06:19 — «ЗНАЕМ, ЛЮБИМ, ПОДДЕРЖИВАЕМ»
В Сосногорске завершился очередной лыжный сезон. В этом году мероприятие было посвящено не только местным спортсменам, но и российской паралимпийской сборной, недопущенной на игры в Пекине.
08:22 — ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ
В сосногорском ДК «Горизонт» состоялось торжественное открытие Года культурного наследия народов России. Таковым 2022-й год объявил президент Владимир Путин.