В Санкт-Петербурге состоится Всероссийский женский турнир «Football mom cup 2022»

В Санкт-Петербурге состоится Всероссийский турнир среди женских любительских команд «Football mom cup 2022». Соревнование пройдёт 8 марта на поле Центра Футбольной Подготовки «Восхождение».

В церемонии открытия примет участие 6-ти кратная олимпийская чемпионка и футбольная мама — Любовь Егорова.

Всего в турнире примет участие 16 команд из разных городов: «Звезда» (капитан Пенедюк Елена), ЦС «Приморского района» (Пронина Надежда), «Мегамы» из В. Новгорода (Селивестру Юлия), «Боромамы» из г. Боровичи (Петрова Юлия), «Ленинградская семь» сборная (Куликова Мария), «Всеволожск ЛС» (Юргилевич Мария), «Football mom» из Самары (капитан Жаркова Мария), «Football mom» г. СПб (Есипова Евгения), «Ижорец» г. Колпино (Буравлева Дарья), «Едрид Мадрид» г. Ярославль, «Сириус» г.Владимир (Новожилова Анна), «Янтарь» (Любимова А), «GirlPower » г.Казань (Нуруллоева Нигора), «ФССП» г. СПб (Алла Падерина), «Football mom» г. Москва (Сурина Екатерина), Princess F СПб (Близнецова Екатерина). Все они поборются за золотой и серебряный кубки.

Данное мероприятие — это отличный способ провести Международный женский день в окружении спорта и красоты. Целью проекта является поддержка мам из разных городов России, чьи дети любят футбол.

Мероприятие пройдет при поддержке Комитета по физической культуре и спорту.

Начало турнира — 10:00

Адрес — СПб, ул Перекопская, 6-8