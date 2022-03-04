Наталья Соколова: план Б для ликвидации последствий аварии в Норильске не потребуется

Совет Федерации будет ежемесячно получать информацию об экологической ситуации в районе аварии и разлива нефтепродуктов «Норникеля» с целью восстановления состояния окружающей среды. Об этом заявила председатель правления АНО «Равноправие», руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета Комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию Наталья Соколова на совещании сенаторов с представителями «Норникеля» и профильными ведомствами страны.

«Две аналитические лаборатории в настоящее время осуществляют мониторинг ситуации, связанной с состоянием водных объектов и почвы в районе разлива нефтепродуктов. Ведется мониторинг состояния фундаментов, свай, зданий, строений и сооружений, состояния и изменения в вечной мерзлоте, климате. Особое внимание уделяется вопросу глобального потепления. В районах Крайнего Севера это один из рисков который рассматривается и в отраслевых, и в региональных планах по адаптации к изменению климата», — отметила Наталья Соколова.

«По сути, «Норникель» сейчас ликвидирует еще и тот ущерб, который был причинен не ими в результате ранее осуществленной хозяйственной деятельности иных юридических лиц. Вода, почва загрязнялись здесь и ранее. Говорить, что исключительно нефтепродукты компании, попавшие в воду и почву, принесли зафиксированный ведомствами вред, несправедливо. При этом сама компания взяла на себя весь груз ответственности. Кроме уплаченных средств в федеральный и муниципальный бюджет, проводятся и другие мероприятия на реализацию которых затрачиваются миллиарды рублей», — подчеркнула эколог.

В свою очередь гендиректор НТЭК Сергей Липин подтвердил, что разработанный проект рекультивации и устранения последствий разлива топлива реализуется весьма успешно.

Так, был заново создан слой плодородной почвы путем внесения торфа и посева семян многолетних трав, взято более 400 проб воды и донных отложений для предотвращения попадания отравляющих веществ в водоемы.

Директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов напомнил, что компания всегда рассматривала вопросы экологии, охраны окружающей среды, обеспечения промышленной и экологической безопасности в качестве безусловных приоритетов и стремится быть лидером российской горнодобывающей отрасли по масштабу экологических программ и программ устойчивого развития.

«Ключевая задача – недопущение подобных аварий в будущем. До 2024 года в энергетическую безопасность промышленной структуры планируется вложить до 100 млрд рублей», – уточнил Михаил Кузнецов.

Напомним, авария произошла в мае 2020 года. Эксперты признали ее одной из крупнейших в истории России. В результате ЧП более 20 тысяч тонн дизтоплива вылились из резервуара. Треть — на открытый грунт, остальное — в воду. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей. Спустя два года работа по восстановлению экологического ущерба продолжается.