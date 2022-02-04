Поставил 3 жерлицы и поймал щуку / Наши новые удочки в деле / Рыбалка на таежном озере
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Друзья всем привет. сегодня мы в очередной раз мы выбрались на рыбалку на таежное озеро. поставили на озере 3 жерлицы и сразу поймали щуку. так же решили протестировать наши новые удочки. как вы видите они ловят, даже при неактивном клеве рыбы. зимняя рыбалка состоялась. а погода в тайге стаяла просто отличная. с рыбалки даже не хотелось уезжать домой. а на таном озере мы встретили одного из наших зрителей. все увидите в видео. всем приятного просмотра и до встречи на реке.
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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