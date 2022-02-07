Рыбалка на ХАРИУСА / В тайгу на новые места / Рыбалка как есть на самом деле
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друзья всем привет. сегодня выбрались на очередную рыбалку на хариуса. как говорится в тайгу на рыбалку на новые места.по вашим просьбам хотели показать как происходит рыбалка в тайге на новых местах. мы много ходили на лыжах что бы найти хариуса. мы много бурили что бы найти хариуса. а уже как прошла рыбалка судить вам. вы просили показывать все рыбалки. такие выезды я могу снимать через день. если вам интересно или понравилась наша рыбалка пишите в комментариях мы все читаем. а для вас мы сняли красивые виды тайги, прогулку по лесу и рыбалку на хариуса))))
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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