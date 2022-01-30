О такой удочке мечтает каждый РЫБАК / Эта удочка творит чудеса / Электронная удочка СПУТНИК
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Друзья всем привет. у нас появилась электронная удочка спутник. и мы решили для вас снять краткий обзор. когда я увидел эту удочку в действии я понял что эта удочка творит чудеса. на мой взгляд каждый рыбак мечтает о такой удочке. качество просто на высоте, доставка очень быстрая , и для вас скидка в 5%. так же электронная удочка спутник это отличный подарок на любой праздник. и на мой взгляд у каждого рыбака должна быть такая удочка. всем зрителям отличных уловов на ваших водоемах. и до скорых встреч друзья.
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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