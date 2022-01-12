В сети появились кадры фильма Алексея Зотова «Убить босса»

На своей странице в социальной сети режиссёр опубликовал первые кадры комедии «Убить босса». Напомним, это история про трёх друзей, которые решают устроить себе на Новый год подарок: расправиться со своими боссами, которые их невероятно достали. У них есть всего 24 часа, чтобы совершить три идеальных убийства.

Фильм выходит в прокат с 13 января. В фильме снимались: Антон Шурцов, Роман Попов, Мария Арнаут, Вячеслав Манучаров, Александр Обласов, Мария Палей, Дмитрий Ендальцев и др.