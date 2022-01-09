Таня Тузова получила престижную премию за песню Минус один

Вручение ежегодной национальной премии за успех «Товар года 2021» прошло в Москве в 23-й раз. Престижная премия присуждается не только лучшим товарным брендам, но и отечественным звездам. Певица и Русская Барби Таня Тузова не стала исключением. Популярная исполнительница получила премию в номинации — Музыкальный выбор потребителя — песня Минус один. Таня под аплодисменты исполнила композицию на сцене со своим балетом в скандальных образах, известных по корейскому сериалу «Игра в кальмара».

Провести церемонию доверили певице Жасмин и шоумену Дмитрию Красилову. Премии так же получили дуэт Galibri & Mavik, чей трек «Федерико Феллини» стал суперхитом. Награждена и певица Согдиана — «Сердце-магнит». В этот вечер на церемонии блистала также Юлия Савичева с композицией «Эверест». Зрители смогли насладиться выступлениями звезд отечественной эстрады и шоу-бизнеса: Стаса Пьехи, Аниты Цой, Альбины Джанабаевой, Мити Фомина, Марины Федункив, Согдианы, Galibri & Mavik и многих других.