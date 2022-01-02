Сезон рыбалки 2022 открыт / Рыбалка на хариуса на таежных реках / Зимняя рыбалка в январе





друзья всем привет. вот и открыт сезон рыбалки 2022. данный выезд на таежных реках состоялся 2 января. хоть и погода и давление то рыбалка будет не очень. но в данный выезд хариус очень порадовал. зимняя рыбалка состоялась. рыбалка на таежных реках очень трудовая. кто занимается рыбалкой на хариуса тот знает о ем я говорю . а мы постараемся почаще выезжать на рыбалке и показывать вам как происходит у нас рыбалка. всем приятного просмотра и видите первый в 2022 году. всем спасибо за поддержку и теплые слова на канале)))

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

лучшая партнерская программа для владельцев канала — http://mediacu.be/08Zyw8u

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

Я в контакте — https://vk.com/id28042172

Я в одноклассниках — https://ok.ru/profile/552744478541

Моя группа в контакте — https://vk.com/club145268577