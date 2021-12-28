Поиски хариуса в дикой тайге / Не стрелянная дичь наблюдает как мы рыбачим





надувные сани для рыбалки — https://timetrial.ru/produktsiya/lodki-dlya-okhoty-i-rybalki/naduvnye-sanki-dlya-okhoty-i-rybalki-iz-pvkh/

Друзья всем привет. вот и в очередной раз мы выбрались на рыбалку на хариуса. рыбалка проходила в дикой тайге. в одном месте мы ловили хариуса и нестрелянная дичь наблюдала за нами с деревьев. что в эту рыбалку поймать хариуса на пришлось сильно потрудиться. конечно кто занимается рыбалкой на хариуса тот знает что это практически всегда трудовая рыбалка. в этот раз поиски хариуса в дикой тайге были успешные. а мы предлагаем вам отправиться с нами на рыбалку. посмотреть красивую дикую тайгу и природу. и конечно же поймать такую рыбу как хариус)))

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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