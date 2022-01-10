Пока я бурил лунки, ОНА наловила КУЧУ РЫБЫ / Глухозимье это не про нас.
друзья всем привет. сегодня выбрались с супругой на рыбалку на таежную реку. пока я бурил лунки она наловила кучу рыба. хотя сейчас и считается что глухозимье. но это не про нас. нам удалось найти на таежной реке рыбное место и клев был просто как из пулемета. зимняя рыбалка в этот раз нам очень понравилась. хоть и рыбалка на таежных реках трудовая. но сегодня рыбалка была просто в удовольствие. и хариус радовал своими поклевками.
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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