В Москве прошла премьера комедии Алексея Зотова “Убить босса”

В прошедшее воскресенье в кинотеатре “Октябрь” прошла премьера фильма “Убить босса” режиссёра и сценариста Алексея Зотова. В основе сюжета история про трёх друзей, которые решают устроить себе на Новый год подарок: расправиться со своими боссами, которые их невероятно достали. У них есть всего 24 часа, чтобы совершить три идеальных убийства.

“Я хотел создать не просто фильм, а кино-комикс. Гротескная актёрская игра, графика, звуковое сопровождение, прикольные монтажные склейки — всё это я делал для того, чтобы фильм получился абсолютно уникальным. А ещё, несмотря на название, я хотел сделать безумно добрый и смешной фильм. И, судя по смеху и аплодисментам в зале, у меня это получилось” — рассказывает режиссёр и сценарист Алексей Зотов.

Комедия “Убить босса” выходит в прокат 13 января 2022 года. В фильме снимались: Антон Шурцов, Роман Попов, Мария Арнаут, Вячеслав Манучаров, Александр Обласов, Мария Палей, Дмитрий Ендальцев и др.