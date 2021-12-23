Падение курса турецкой лиры сыграло на руку покупателям недвижимости

В Kalinka Group зафиксировали повышенный интерес россиян к турецкой недвижимости после резкого снижения курса национальной валюты Турции. По оценкам экспертов, инвестиции в турецкую недвижимость в настоящее время могут принести доход до 100% за три года.

Российские покупатели спешат приобрести турецкую недвижимость по сниженным ценам – отмечают эксперты Kalinka Group. Так, за последний год курс турецкой лиры по отношению к доллару снизился почти в два раза – с 7,8 за доллар до 13,7. При этом макроэкономические показатели указывают на то, что дальнейшего значительного снижения курса турецкой валюты не ожидается, а значит, именно сейчас созданы оптимальные условия для покупки недвижимости.

«Конечно, риски присутствует всегда и при любых инвестициях, но именно сейчас они минимальны – объяснил Алексей Славута, директор International. – А потенциал роста у экономики Турции достаточно сильный. Большие изменения мы увидим с открытием границ и восстановлением туристического потока. Это повышение не будет мгновенным. Лично я оцениваю возможный рост цен на недвижимость до 100% в течение трех лет».

Еще одним фактором, влияющим на рост инвестиционной привлекательности турецкой недвижимости, является дефицит на рынке новостроек: новые проекты турецкие застройщики в данное время не запускают, а многие текущие проекты заморожены. Помимо этого, за последние годы значительно выросли цены на строительные материалы, что будет двигать рынок вверх по мере того, как распродадут сегодняшние новостройки.

С точки зрения аренды рынок турецкой недвижимости также выглядит привлекательно: рост обменного курса неизбежно приведет к увеличению стоимости арендных ставок и спроса из-за нехватки турецких покупателей недвижимости.

Если рассматривать сегмент элитной недвижимости, то в качестве примеров, интересных с точки зрения инвестиций, можно привести следующие проекты.

В жилом комплексе в центре Бодрума вилла площадью 196,7 кв.м с собственным бассейном и садом, круглосуточным личным помощником, уборкой и охраной предлагается по цену 776.900 €.

В еще одном проекте в Бодруме, состоящем из 10 с бассейнами на общей территории 6.300 м2, можно приобрести недвижимость площадью 315 кв.м стоимостью 565.000 €.