Россия – Канада 4:3 для большой хоккейной семьи в подарок на Новый год

На хоккейном матче Россия – Канада Кубка Первого Канала побывала многодетная семья из Севастополя. Старший 14-летний мальчик обратился на Прямую линию с Президентом и его обращение снял с «Елки желаний» на форуме #МЫВМЕСТЕ и выполнил мечту руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Максим Бахтарь – один из лучших игроков крымского ХК Пионер. Его семья живет в Севастополе, но ежедневно все они – родители и четверо детей – ездят в Симферополь, где тренируется старший сын и брат, и ожидают его там по 6 часов. Между тем, хоккейную форму Максим попросил у Президента для 6-летнего брата Михаила.

Активисты Народного фронта выяснили у мамы мальчика, что ее младший сын пока и не думает о хоккее, а вот у самого спортсмена форма старая. Михаил Кузнецов не только подарил юному хоккеисту форму, но и пригласил всю его семью на матч Кубка Первого Канала в Москву. Игру руководитель Исполкома Народного фронта и семья севастопольского хоккеиста смотрели вместе, и Максим спрогнозировал результат (забегая вперед, скажем, что почти правильно).

«Еще только первый период, но Макс сказал, что будет результат 2:0 а он в хоккее разбирается, поэтому результат точно будет победный, – рассказал в перерыве Михаил Кузнецов. – Судя по его глазам, всё это не просто мечта, а мечта для того, чтобы побеждать. Такие же парни сегодня рубятся на хоккейном поле. Уверен, что у Максима большое будущее спортивное или любое другое, какое он себе выберет. Хоккей – это точно мужской вид спорта, там надо уметь бороться. Думаю, что теперь ему всё по силам. Эта новогодняя мечта сбылась, теперь мечтаем увидеть его на таком же поле в битве с канадцами лет через дцать».

«Я очень хотел новые коньки, новую форму, но никогда не верил, что это может произойти таким образом, – рассказал о воплощении своей мечты Максим Бахтарь, которого написать Президенту уговорила мама. – А когда мне позвонили, я подумал, что меня разыгрывают, и это не на самом деле все происходит. Мне и до сих пор кажется, что я сплю. Мои братья однозначно будут хоккеистами, сегодня выиграет однозначно Россия, а все мечты рано или поздно сбудутся».