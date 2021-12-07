Народный фронт в Коми добился закупки аэровездехода для жителей Ижемского района, отрезанных от «большой земли»

Правительство Коми пошло навстречу активистам Народного фронта и приняло решение закупить аэровездеход, чтобы организовать пассажирские перевозки в труднодоступных территориях Ижемского района. Общественники обратились к властям после жалоб жителей сел Мохча, Сизябск, деревень Бакур, Гам и других, которые каждую осень и весну оказываются отрезанными от «большой земли».

Населенные пункты расположены у реки Ижма на другом берегу от райцентра, села Ижма, и в период осенней шуги и весеннего ледохода жители не могут до него добраться. Муниципальный катер на воздушной подушке «Марс-700» в период межсезонья и подвижного льда работать не может, поэтому люди переправляются на частных лодках и по хрупкому льду по самовольно установленным доскам, буквально рискуя жизнями. Деваться им некуда – на другом берегу не только работа, но и медицинская помощь.

Активисты Народного фронта в Коми попросили власти республики помочь муниципалитету в приобретении аэровездехода с плоским дном – такая техника в условиях сложной ситуации на водоемах уже применяется в регионе для перевозки людей.

Заместитель председателя правительства Республики Коми – министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева сообщила, что обращение общественников рассмотрено, вопрос приобретения аэровездехода с выделением бюджетного финансирования проработан ведомством совместно с комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений. Приобретение и передача судна в собственность муниципального образования планируется до 1 февраля 2022 г.

«Это очень хорошая новость. Правительство отреагировало оперативно и по делу. Аэровездеход будет закуплен и передан ижемцам вовремя – до весенней распутицы и осложнений на реке. Главное, чтобы план был реализован. Мы знаем, что во время закупочных процедур порой возникают сложности, поэтому призываем правительство Коми не снимать этот вопрос с контроля. Ведь сбой неизбежно приведет к тому, что и будущей весной жителям отрезанных от «большой земли» населенных пунктов в Ижемском районе снова придется рисковать жизнями. Мы продолжим общественный контроль этого вопроса и будем добиваться его решения в положенный срок», – прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Коми, сенатор РФ Елена Шумилова.