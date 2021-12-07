ОНФ предложил упростить систему госзакупок лекарств

За последние пять лет число несостоявшихся торгов по закупкам лекарств выросло примерно в три раза. По результатам опросов, 73% пациентов стационаров сталкивались с отсутствием необходимых для лечения препаратов, на эту же проблему — нехватку лекарств из-за срыва поставок — указали 83% врачей, — такие данные приводят в ОНФ. Эксперты Народного фронта предлагают изменить подходы к госзакупкам лекарств, значительно их упростив. Об этом сообщает Российская газета.

В ОНФ приводят статистику несостоявшихся лекарственных аукционов: когда к торгам не был допущен ни один участник, либо вообще не поступало заявок на участие. В 2017 году не состоялось чуть более 10% закупочных процедур (27 тыс. из 262 тыс.), в 2018 число несостоявшихся аукционов удвоилось до 54 тыс., в 2019-м их было 65 тыс., в 2020-м — 78 тыс., а за три квартала 2021- более 70 тыс. В некоторых регионах не удается провести с первого раза от трети до половины торгов — понятно, что это приводит к перебоям с обеспечением препаратами больниц, а также льготников, получающих бесплатные лекарства при амбулаторном лечении.

О неповоротливости системы госзакупок говорят и в общественных объединениях пациентов.

ОНФ направил свои предложения в Минздрав России, ФАС России и Минфин России.