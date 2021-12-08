Расплата за вечность

Народный фронт предложил нормативно упорядочить ситуацию с Вечными огнями в стране, продумать и принять на федеральном уровне программу финансирования таких памятных комплексов. Эксперты ОНФ читают, что не муниципалитеты и районные центры с их скромными бюджетами должны оплачивать Вечные огни, как нашу общую память о погибших в Великой Отечественной войне.

Поводом явился случай в Нижегородской области. Там компания «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» отключила Вечный огонь в поселке Дальнее Константиново и чуть не отключила во втором по населению городе области Дзерджинске. Газовики посчитали, что Вечный огонь — это будто бы воровство газа.

Претензии ресурсников по поводу горящего с 1965 г. Вечного огня всколыхнули общественность.

После обращения Народного фронта и активной поддержки СМИ, газовая компания вернула голубое топливо мемориалу погибшим воинам в Дальнем Константинове.

У ОНФ четкая позиция: Вечный огонь — это память народа, а не приказ по коммерческой организации.

«Мы осознаем важность системного решения проблемы. Очевидно, что необходимо нормативно упорядочить ситуацию с Вечными огнями в стране, продумать и принять на федеральном уровне программу финансирования таких памятных комплексов. Точно не муниципалитеты и районные центры с их скромными бюджетами должны оплачивать Вечные огни, как нашу общую память о погибших в Великой Отечественной войне», — заявил эксперт ОНФ, депутат Государственной думы Артем Бичаев.

Народный фронт неоднократно привлекал внимание газоснабжающих монополистов к проблеме бесперебойной подачи газа к мемориалам «Вечный огонь» и предлагал подавать его на безвозмездной основе. Ранее с предложением о безвозмездной подаче газа к мемориалам «Вечный огонь» Народный фронт также обращался к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.