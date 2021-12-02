Народный фронт добивается ремонта оголенных труб, обеспечивающих теплом крупнейший район Сыктывкара — «Орбиту»

Активисты Народного фронта в Коми в рамках мониторинга «С теплом – труба» добиваются от властей и ресурсной компании утепления самой большой и длинной оголенной магистрали в Сыктывкаре, которая вместо жителей крупнейшего в городе района «Орбита» согревает воздух и тысячи котов. Местная администрация отреагировала на сигнал общественников и сообщила о масштабных планах работ по восстановлению изоляции на трубопроводах.

В рамках мониторинга «С теплом – труба» Народный фронт составляет «которейтинг». Он показал, что оголенные трубы в «Орбите» могут одновременно обогреть около трех тысяч хвостатых. Активисты Народного фронта зафиксировали в районе теплосеть большого диаметра с поврежденной изоляцией длиной около полукилометра. На сегодня это самые большие и протяженные оголенные трубы, обнаруженные общественниками в республике. Магистраль обеспечивает теплом район, где расположены школы, детские сады, лечебные и другие социальные учреждения, здесь проживают десятки тысяч граждан. В ходе рейда активисты Народного фронта провели эксперимент с обнаруженными оголенными трубами – они оказались настолько горячими, что брошенный на них снег превратился в пар. По итогам мониторинга общественники обратились к местным властям.

Первый заместитель администрации Сыктывкара Александр Можегов сообщил Народному фронту, что до 31 декабря 2021 г. тепловая компания планирует заменить тепловую изоляцию на участке протяженностью 200 метров. До 15 февраля 2022 г. планируется заменить изоляцию остального участка.

«Активисты Народного фронта понимают, что объем работ большой и быстро его не выполнить. Но ответ первого заместителя руководителя администрации Александра Можегова конкретный и четкий, с ясными сроками реализации. С этим общественники уже могут работать – проконтролировать взятые обязательства, что и будет сделано. С администрацией продолжим совместно работать в рамках мониторинга «С теплом – труба», — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки Народного фронта «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Ранее в ходе мониторинга «С теплом – труба» и обращений экспертов Народного фронта в Сыктывкаре были отремонтированы трубы в районе улиц Зои Космодемьянской, Морозова, Октябрьского проспекта. Также ранее были приведены в порядок теплосети у детских садов № №13, 14, 112 и школы № 43.

«Будем добиваться таких же результатов и по магистрали в «Орбиту». Мониторинг Народного фронта «С теплом – труба» продолжим», — добавила Анфилатова.