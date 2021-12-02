Эксперты Народного фронта обнаружили в БАДах запрещенные психоактивные вещества

Бюро расследований Народного фронта представило экспертному сообществу, представителям власти и надзорных органов итоги мониторинга продажи БАДов, который показал, что на прилавках представлена в том числе продукция с содержанием запрещенных в России веществ.

Тем самым Бюро расследований ОНФ продолжает работу по противодействию серому обороту БАДов. Народный фронт уверен, что пациенты имеют право на информированность, а рынок должен быть прозрачным.

Активисты добиваются прямого запрета включения БАДов в рецептурные бланки. Также необходимо, чтобы перед названиями БАДов в медицинских документах и в рекламе была аббревиатура «БАД», а не привычное слово «препарат». В список предложений ОНФ по противодействию попали меры по ужесточению ответственности за размещение на одной полке в аптеке БАДов и лекарственных средств, введению обязательной оценки безопасности пищевых добавок и ответственности продавцов за розничную продажу на электронных площадках пищевых добавок и сырья.

Эксперты Бюро расследований Народного фронта направили свои предложения в ФАС, Минздрав и Росздравнадзор. Антимонопольная служба уже поддержала позицию общественников.