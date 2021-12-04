Коми представлена на Международном форуме #МыВместе

Со 2 по 5 декабря в Москве проходит Международный форум гражданского участия #МыВместе — волонтерского движения, в том числе, для помощи людям в период пандемии. Республику Коми представляют 16 участников акции взаимопомощи #МыВместе из разных городов и районов региона.

«Рада сообщить, что сегодня исполнилась одна моя маленькая мечта в честь уходящего года. Я и поверить не могла, что буду на таком масштабном форуме», — поделилась участница акции #МыВместе и команды «Молодежки ОНФ» в Коми, волонтер-медик Дарья Наймушина.

«Форум – возможность поделиться волонтерскими практиками с коллегами из всей страны. Представителям Коми есть, о чем рассказать, ведь в республике участники акции #МыВместе сделали много добрых дел», — рассказала участница форума, член регионального штаба ОНФ в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина.

В Коми акция взаимопомощи #МыВместе была запущена весной 2020 г. В рамках акции общественники, волонтеры, представители предпринимательского сообщества в Коми оказали помощь тысячам пожилых граждан, малоимущим, а также медикам на территории всех муниципальных образований республики: лекарствами, бесплатными продуктовыми наборами, средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками.

Форум #МыВместе посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития и объединил волонтеров не только из России, но и более чем 40 стран мира, представителей социально-ориентированного бизнеса, а также журналистов и блогеров вокруг идеи «Партнерства ради общих целей».

«Движение #МыВместе чрезвычайно важно по своей сути. Сама идея объединения будет создавать благоприятную основу, фундамент для будущего развития России» — сказал Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин.