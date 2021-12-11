На форуме #МЫВМЕСТЕ в колл-центре Народного фронта показали, как работают с обращениями граждан на прямую линию

Народный фронт представил на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ колл-центр контроля исполнения обращений на прямую линию с Президентом. На стенде любой участник форума может проверить, как выполняются заявки граждан.

«Мы поставили здесь колл-центр, в котором работают наши волонтеры, волонтеры-медики, «Молодежка ОНФ». Главное, что можно здесь сделать, – это позвонить и проверить, как выполняются обращения, поступившие на прямую линию с Президентом. Гости форума с удовольствием участвуют в этой активности», – отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В рамках проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» было проанализировано более 1,7 млн обращений граждан, поступивших в программу. С обращениями граждан работают более 16 тыс. человек из 4,5 тыс. организаций.

«Уже 16 процентов вопросов решены. Это неуклонно растущий процент. Есть простые адресные обращения, а есть более сложные, требующие системных решений. Например, по итогам обращения на прямую линию был скорректирован закон о ветеранах труда в Вологодской области, изменены выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет внутри Астраханской области», – добавил Михаил Кузнецов.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова посетили колл-центр Народного фронта, пообщались с волонтерами, оценили, как выстроена система работы с обращениями граждан, и поинтересовались, с какими вопросами обращаются чаще всего.

«В этом году основные запросы были по социальной сфере и выплатам семьям с детьми, медицине, вакцинации. Что-то решается быстро, что-то – намного дольше. Жители очень рады обратной связи», – рассказала руководитель проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» Юлия Зимова.

Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин сам выступил в роли волонтера колл-центра Народного фронта. Он позвонил заявителям из Ямало-Ненецкого автономного округа, которые обращались с вопросами по расселению ветхого жилья. Одно из еще не решенных обращений он взял на личный контроль.

Помимо колл-центра Народный фронт представил и другие активности. Так, в видеостудии «Бабушка.Онлайн» желающие могут записать персональное видеопоздравление с наступающим Новым годом для одиноких стариков. У стенда «Спасибо» сформируют «Летопись обыкновенных героев». А проект «Мечтают все!» предложит участникам форума исполнить 100 желаний заслуженных учителей.

В рамках второго дня работы форума руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов принял участие в дискуссии «Социальное партнерство в условиях пандемии». Он рассказал о социальном проекте «Взлетная полоса», который призван помочь детям-сиротам подготовиться к поступлению в вузы.

«Идея родилась из всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Работая над этим проектом, мы осознали, что нужно не большое количество ресурсов, а люди, готовые делать добрые дела: наставники, образовательные организации, представители бизнеса. Мы доказали, что проект можно успешно реализовать, и будем передавать наработанный опыт в регионы, чтобы число участников проекта – детей-сирот, поступивших в вузы, – росло из года в год», – сказал он.

Международный форум гражданского участия объединил волонтеров из более чем 40 стран. В рамках форума состоится церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и платформа ДОБРО.РФ.