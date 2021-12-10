В Нижневартовске прогнозируют в 2022 году дополнительные поступления налогов в бюджет

В Нижневартовске состоялось очередное заседание Думы города. Все вопросы повестки дня депутаты детально обсудили накануне на профильных комитетах. Здесь же подвели итоги исполнения протокольных поручений.

Одно из протокольных поручений касается предоставления информации о сроках создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в помещении, выделенном для деятельности клуба «САМиТ». Представители администрации пояснили, что на сегодняшний день общественная организация принимает участие в конкурсе на получение гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Как отметил глава города Дмитрий Кощенко, в заявке как раз прописаны необходимые работы по созданию доступной среды. Итоги конкурса будут подведены в январе 2022 года. При условии предоставления клубу гранта необходимые работы в помещении по ул. Чапаева, 49Б выполнят до 1 июля будущего года. Вопрос остается на депутатском контроле.

На совместном заседании комитетов по социальным вопросам и по бюджету, налогам и финансам депутаты также заслушали прогноз социально-экономического развития города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В связи с тем, что экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции в России до конца не преодолены, сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития как на кратко-, так и на среднесрочном горизонте, которая будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Нижневартовска на ближайшие три года разработаны в двух вариантах – консервативном и базовом.

«Тот прогноз, который нам представила администрация – базовый, исходит из сегодняшних реальностей. Он предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. Последствия, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции, будут ощутимы. Но мы считаем, что экономическая ситуация все же должна улучшиться. Администрация про это тоже говорит в прогнозе. Ожидаются дополнительные поступления налогов, увеличение объема отгруженных товаров и др. Но этот только прогноз. Мы надеемся, что он сбудется», – сказал председатель комитета по социальным вопросам Думы города Павел Лариков.

Депутаты также обсудили проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. После доклада они задали разработчикам уточняющие вопросы. В частности, поинтересовались перспективами строительства спортивных объектов на территории микрорайонов. Их обустройство входит в список наказов жителей города, собранных в период предвыборной кампании.

Напомним, что в Думе города все наказы уже сгруппированы, систематизированы, дифференцированы и разделены по сферам реализации, где требуется обязательное участие исполнительной власти, и взяты под контроль профильных комитетов. В ближайшее время наказы будут переданы в администрацию города для включения в так называемую «дорожную карту», то есть конкретную программу действий с установлением сроков и источников финансирования. Перечень наказов – это своего рода план действий для депутатов, где в центре внимания человек с его чаяниями, а Дума – это орган, призванный решать проблемы города и его жителей. Как отметил председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов, исполнение наказов избирателей должно оставаться в приоритете.