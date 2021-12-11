Народный фронт в Коми помог ускорить ремонт прогнившей кровли амбулатории в поселке Верхняя Максаковка

После сигнала активистов Народного фронта в Коми министерство здравоохранения региона выделило более 2 млн руб. и начало процедуры по организации ремонта кровли врачебной амбулатории в поселке Верхняя Максаковка. О проблеме протекающей крыши медицинского учреждения общественники узнали от местных жителей.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев проинформировал Народный фронт, что на текущий момент ведомством организована работа по подготовке документации для проведения аукционных процедур по определению подрядчика на выполнение ремонтных работ.

Врачебная амбулатория является структурным подразделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница». Двухэтажное деревянное здание построено в 1971 г. Согласно данным технического паспорта (филиала «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости «Федеральное БТИ») от 8 октября 2021 г., износ строения составляет 42%.

В ходе рейда активисты Народного фронта выявили, что крыша амбулатории прогнила настолько, что во время дождя медики ставят тазики, чтобы не подтапливало помещения.

«Ремонт крыши в амбулатории и начавшиеся соответствующие процедуры – это положительный момент. Народный фронт в Коми проконтролирует ремонт в необходимые сроки – до дождливого периода следующего года. Однако это хоть и нужный, но промежуточный результат. Общественники по итогам мониторинга и рейдов, жалоб медиков и жителей Верхней Максаковки добиваются строительства новой, современной амбулатории в поселке и планомерно идут к этой цели», – сообщила член регионального штаба Народного фронта, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Окончательного решения по этому вопросу пока нет, но общественники уже подняли проблему строительства новой амбулатории на парламентском заседании по здравоохранению в госсовете региона. В итоге руководитель минздрава Республики Коми вместе с депутатами посетил Верхнюю Максаковку, объявив о рассмотрении вопроса строительства новой амбулатории в поселке.