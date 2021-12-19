Михаил Кузнецов на Cовете по нацпроектам: «Ликвидации свалок ждут люди!»

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в своем докладе на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам обратил внимание лидера Народного фронта, Президента России Владимира Путина на отсутствие проектной документации к свалкам, расположенным в границах городов.

«Безопасная среда – это еще и 191 свалка в границах городов, ликвидацию которых очень ждут люди. Сегодня на половину из них регионами не подготовлена проектная документация. Это значит, что работы начнутся не скоро, а на них нужно не менее двух лет. Есть риск того, что в 2024 году свалки останутся на своем месте», – сообщил Кузнецов.

Владимир Путин сразу после выступления руководителя Исполкома Народного фронта попросил прокомментировать обозначенную проблему министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова и спросил кто персонально отвечает за это.

Ранее Народный фронт через социальные сети опросил жителей 18 городов (12 входящих в программу нацпроекта «Экология» и 6, жители которых в предыдущих опросах наиболее негативно оценивали качество воздуха). В рамках нацпроекта «Экология» стоит задача по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах – крупных промышленных центрах (уменьшение объема выброса загрязняющих веществ не менее чем на 20%). Опрошено 46 492 человека.

52% опрошенных Народным фронтом считают, что воздух грязный и ухудшился за последний год. 37% считают, что воздух грязный и не изменился за последний год. 7% считают, что воздух грязный, но улучшился за последний год. 4% считают, что воздух чистый.

К мониторингам мнения населения относительно экологической ситуации в регионах, регулярно осуществляемых Народным фронтом, накануне на совещании Президента с членами Правительства апеллировала и вице-премьер Виктория Абрамченко. Она сообщила, что объем вредных выбросов в воздух сократился более чем на 5% в 12 городах РФ, но компании — загрязнители воздуха не торопятся устанавливать у себя датчики для автоматического сбора данных по выбросам.

Абрамченко напомнила, что по поручению Президента Народный фронт подготовил специальный индекс – «Индекс форточки». «Людям важно, чтобы воздух был чистым, а не важно количество предприятий, прошедших модернизацию. Вот на это и нужно обращать внимание», – резюмировала вице-премьер.