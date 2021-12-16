В Коми в селе Богородск граждан из аварийного жилья переселяют в то же самое аварийное жилье

Активисты Народного фронта в Республике Коми столкнулись с удивительной административной глупостью: в селе Богородск Корткеросского района местные власти предоставили жительнице аварийного дома «новое» жилье в том же самом аварийном многоквартирном доме, в котором женщина проживает, – на улице Совхозной, 3. Удивительный факт общественники зафиксировали в ходе мониторинга исполнения предусмотренной национальным проектом программы переселения из аварийного жилого фонда и уже обратились к властям за разъяснениями и предложениями.

Случай с переселением из аварийного дома в тот же самый аварийный дом в Богородске произошел с Александрой Коюшевой. Таким незамысловатым образом ее переселили в так называемый муниципальный маневренный жилой фонд, который оказался в той же самой ее 12-квартирной деревянной развалюхе.

«Во всем нашем аварийном доме нет отопления – батареи давно «срезали». Старое и гнилое печное отопление в квартирах совсем давно не работает и топить в нем нельзя. Согреваемся электронагревательными приборами, что влетает в очень серьезные расходы, особенно для нас, пенсионеров. Такая ситуация в этом доме — что в моей старой квартире, что в «новой», — посетовала Коюшева.

Трагикомическая ситуация – результат того, что в Богородске нет ни новых построенных домов по программе переселения граждан, ни так называемого реального жилья в виде муниципального маневренного фонда. Активисты Народного фронта выяснили, что прежняя квартира у женщины в аварийном доме находится в очень плохом состоянии – перекрытия потолков уже проваливаются. Мало того, вся стена дома с торца отходит от строения. Людей всего дома давно необходимо переселять. Но, как пожаловались сами местные жители, переселять просто некуда. Местные же власти не нашли ничего лучшего, как определить маневренный фонд в том же самом аварийном доме на улице Совхозной, только в другом подъезде.

Многоквартирная развалюха в Богородске официально признана аварийной в 2020 г. Беда в том, что дом и его жители пока не вошли в действующую программу переселения до 2025 г. Сама борьба жителей за признание развалюхи в Богородске аварийной – целая эпопея. Люди давно добивались этого, но собственник — администрация Корткеросского района — не спешил с вопросом. Жители обратились за помощью в Народный фронт. Общественники в ходе рейдов в село своими глазами увидели, в каких условиях проживают люди: водоснабжение в доме отсутствует, люди, чтобы не ходить далеко за водой, за свой счет вырыли и обустроили рядом с многоквартирным домом обычный сельский колодец, откуда ведрами носят воду, канализация – выгребные ямы. Но самое опасное — дом реально разваливается. Частично обвалилась крыша. В некоторых квартирах обрушились перекрытия. Стены и фундамент дома прогнили.

После обращения жителей и экспертов Народного фронта администрация района обратилась в региональное отделение АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», которое в итоге вынесло заключение – признать дом опасным для проживания.

«И вот в этом опасном доме его жителям предоставляют якобы альтернативное жилье. Это насмешка над здравым смыслом. Конечно, понимаем положение местных властей – деваться им некуда, никакого нового жилья и так называемого реального маневренного жилого фонда в Богородске просто нет. Поэтому обратились к властям Корткеросского района и предложили скорректировать местную программу переселения граждан из аварийного жилья – такая возможность коррекции действующими правилами предусмотрена. В связи отсутствием в Богородске муниципального маневренного жилого фонда для временного проживания граждан из аварийного жилья, попросили рассмотреть вопрос внепланового строительства для них нового жилья в рамках национального проекта переселения. Так же попросили курирующее на уровне региона программу министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми оказать помощь району в этом вопросе», — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.