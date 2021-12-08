Михаил Кузнецов: Круговорот добра уже не остановить

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и автор проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер вручили награды победителям в номинации «Помощь людям» международной премии #МыВместе.

«С Днем волонтера, дорогие друзья! Эти два прекрасных слова «мы вместе» открыли в нас и в Народном фронте новое качество – теперь мы помогаем тем, кто помогает. Это про каждого из нас. Находить время на тех, кому сейчас трудно, помогать волонтерам стало нормой, ежедневной потребностью души.

Благодаря вам продолжается этот круговорот добра, его уже не остановить. Спасибо вам огромное», – поздравил добровольцев Михаил Кузнецов.

В возрастной категории «от 14 до 17 лет» номинации «Помощь людям» победила Дарья Пупкина из Республики Марий Эл с проектом «Глинка» для социализации особенных подростков.

«Я точно знаю, что волонтеры – самые счастливые и свободные люди, волонтеры – это те, кто выбрал для себя свое направление не ради денег, не ради славы, не ради карьерного роста, а просто ради того, чтобы помогать кому-то и чувствовать себя нужным. Мы для этого и живем, чтобы помогать тем, кто слабее, и чувствовать, что мы нужны друг другу. Рука в руке. Спасибо вам огромное, я знаю, что волонтеры – это лучшие люди», – сказала Нюта Федермессер.

За победу в номинации «Доброе дело года» награду получил волонтер Адиль Абдуллаев за проект «Не оставайтесь равнодушными». Приз вручал сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Почетного гостя, легендарного доктора зал встретил стоя.

«Важен позыв сердца для того, чтобы быть волонтером. И вы такие и есть. И я счастлив, что мы здесь вместе и рядом с нами в мире тысячи таких, как «мы вместе». Вместе мы можем сделать в жизни очень многое, главное, чтобы была цель», – сказал Леонид Рошаль.

Гости церемонии также приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Руководителю Исполкома Народного фронта досталось желание ребенка из Севастополя.

«Максим Бахтарь мечтает о хоккейной экипировке. Я и сам так давно не был на хоккее, что, кроме хоккейной экипировки, хочу подарить Максиму билет на хоккей. Максим прилетит из Севастополя в Москву, и мы вместе с ним сходим на хоккей – кубок «Первого канала», – рассказал он.