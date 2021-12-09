«Прямая линия. Продолжение»: активисты ОНФ помогают в реализации просьб людей

Под Новый год мечта Кати Байдусовой из Екатеринбурга исполнилась. Ученица музыкальной школы получила в подарок долгожданный инструмент. Скрипка ручной работы сделана из резонансного клена, ели, липы и черного дерева в Петербурге. Звучание идеальное. Об этом сообщают Вести.ру.

В июне 2021 семья талантливой девочки с Урала обратилась к президенту страны. Врач и по совместительству блогер Олег Абакумов решил исполнить мечту Кати. «Мы зашли на сайт, посмотрели, что за скрипка, это 4 на 4, взрослая, представители ОНФ ее заберут и подарят девочке», – вспоминает Олег Абакумов, врач, блогер.

С новой скрипкой Катя уже мечтает о поступлении в музыкальное училище. Хороший инструмент разительно отличается от арендованного.

Народный фронт анализирует обращения, поступившие на «Прямую линию с Владимиром Путиным» в 2021 году, у заявителей выясняют, довольны ли они решением своих проблем. В работу включились 16 тысяч самых разных людей – от представителей исполнительной власти разных уровней до волонтеров.

Вот, например, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин пришел в кол-центр прямой линии ОНФ и сам, как волонтер, позвонил одному из заявителей. Тот спрашивал, когда его переселят из ветхого жилья. Обращение отнесено в папку «Отложено», активисты ОНФ будут следить за историей.

Чаще всего люди обращаются к президенту по поводу пенсий и пособий, это четвертая часть всех вопросов. Далее следуют проблемы в сфере медицины, жилья, дорог, образования.

Динара Раисова из села Икряное Астраханской области более полугода стояла, как и ее супруг, на бирже труда, из-за этого им отказали в выплатах пособий на детей. Динара обратилась к президенту страны. Ее вопрос был решен.

Ирина Зирина из Вологды сейчас на пенсии, но трудилась более 40 лет. Она считает, что заслужила статус ветерана труда, хотя никаких правительственных наград у нее нет. После обращения Зириной к президенту РФ постановление о льготах ветеранам труда на Вологодчине было откорректировано.

Деревня Хреново в Ивановской области была отрезана от села Старая Вичуга, где находятся школа и магазин, рекой Ярчихой. Мост давно разрушился, и вот после обращения на прямую линию с Владимиром Путиным новый мост возвели.

Всего в рамках проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» было проанализировано 1,7 миллиона обращений, поступивших в программу.