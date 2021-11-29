Участники акции #МыВместе в Коми передали свыше пяти тысяч СИЗов социальному центру в Сыктывкаре

Участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе — активисты Народного фронта в Коми – продолжают в период пандемии оказывать помощь социальным учреждениям. Общественники передали республиканскому социально-оздоровительному центру «Максаковка» в Сыктывкаре свыше пяти тысяч средств индивидуальной защиты (СИЗы): маски, перчатки, антисептики.

«В социально-оздоровительном центре «Максаковка» получают помощь и реабилитацию пенсионеры и инвалиды. Это самая незащищенная категория граждан в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Дополнительная помощь в виде индивидуальных средств защиты им очень нужна», — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, представитель объединенного штаба акции #МыВместе в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина.

В социальном центре в настоящий момент действуют антиковидные ограничения. Сотрудники учреждения изъявили желание самим доставить предоставленные общественниками СИЗы, поэтому маски, перчатки и антисептики были переданы в офисе регионального отделения Народного фронта в Коми.

«От всех пациентов и сотрудников социального центра выражаю благодарность участникам акции взаимопомощи. Средства индивидуальной защиты такая вещь, что сегодня маски и антисептики есть, а завтра – нет. Очень быстро расходуются. Дополнительная помощь общественников никогда не бывает лишней – очень нужное дело в период пандемии», — отметил директор социально-оздоровительного центра «Максаковка» Дмитрий Едомский.

Участники акции взаимопомощи #МыВместе в Коми не впервые помогают этому учреждению, которое является одним из ключевых в республике в реабилитации пенсионеров и инвалидов. Общественники неформально взяли шефство над центром и ранее уже передали его постояльцам свыше четырех тысяч СИЗов.

Но не только средствами защиты помогают общественники, ведь «Максаковка», как любое учреждение, сталкивается с различными проблемными вопросами. В ходе мониторинга качества ремонта социальных учреждений активисты Народного фронта выяснили, что в здании центра был проведен ремонт с недостатками. Их устранение затягивалось. Общественники встретились с представителями компании, отвечающей за ремонтные работы, достигли договоренности об исправлении, после чего недочеты были устранены без долгой претензионной работы со стороны социального центра.

«В настоящий момент в ходе акции взаимопомощи #МыВместе мы делаем упор на помощь именно социальным учреждениям, где оказывают поддержку пожилым людям. Акция #МыВместе в Республике Коми будет продолжена», — добавила Помаскина.