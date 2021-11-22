Участники акции #МыВместе привезли бутилированную воду приезжей пожилой женщине, которая попала с ковидом в больницу Сыктывкара

Участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Коми – представители регионального отделения Народного фронта и команды «Молодежка ОНФ» – откликнулись на просьбу пожилой одинокой женщины, госпитализированной в ковидный госпиталь на улице Гаражной в Сыктывкаре, и доставили ей бутилированную воду. С просьбой о помощи пациентка позвонила на телефон горячей линии акции #МыВместе.

Валентина Горчакова приехала в Сыктывкар по делам и заболела коронавирусной инфекцией. В больнице, в которую она была госпитализирована, проблем с водой нет, но помимо кипяченой воды пожилая женщина попросила бутилированную, что связано с особенностями ее организма. Родных в городе, которые могли бы приобрести и передать воду, у нее нет.

«Общественники приобрели несколько литров бутилированной воды и передали женщине через медицинских работников. Они также призвали сотрудников госпиталя обратить дополнительное внимание на Валентину Горчакову, чтобы пациентка в целом не испытывала неудобств с водой, находясь на лечении в стационаре. Участники акции взаимопомощи #МыВместе в Коми сделали, может быть, небольшое, но доброе дело. И таких дел много», – прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

Так, участники команды «Молодежка ОНФ» в Республике Коми расширили помощь в рамках акции #МыВместе. В настоящее время они работают по заявкам одновременно в трех городах – Сыктывкаре, Ухте и Вуктыле. Ребята доставляют продукты и лекарства не только пожилым и маломобильным людям, но и тем, кто болеет коронавирусом. Кроме того, волонтеры помогают городским и районным больницам. Например, в Ухте они неоднократно выезжали в поселок городского типа Шудаяг, чтобы оказать помощь медикам Ухтинской городской больницы № 1. А скоро участники акции #МыВместе будут помогать центральной районной больнице в Вуктыле вносить в базу данных информацию о заболевших ковидом.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе была запущена весной 2020 г. В рамках акции общественники, волонтеры, представители предпринимательского сообщества в Коми оказали помощь тысячам пожилых граждан, малоимущим, а также медикам на территории всех муниципальных образований республики: лекарствами, бесплатными продуктовыми наборами, средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками.

Горячая линия акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8-800-200-34-11.