В Коми выбрали новых сопредседателей Народного фронта

В региональном штабе Общероссийского народного фронта в Коми произошла ротация сопредседателей. Ими стали:

Астарханова Татьяна Ивановна, модератор тематической площадки ОНФ «Образование» в Коми, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» г. Сыктывкара.

Ковалев Михаил Борисович, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми, главный лесничий ГУ «Корткеросское лесничество».

Мечетин Вадим Сергеевич, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми, главный врач государственного учреждения здравоохранения Республики Коми

«Койгородская центральная районная больница».

Ротация произошла в ходе прошедшей конференции Народного фронта в Коми