Более 220 тысяч котов будут греться зимой от теплотрасс с поврежденной изоляцией

Народный фронт провел ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в российских городах. Единицей измерения рейтинга стали замерзшие коты, которые могут согреться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией. Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому жирному коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой.

По итогам мониторинга «С теплом – труба» за 2021 г. выявлено более 66 км теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией в 64 регионах России – это более 275 участков в 118 населенных пунктах России. По итогам прошлогоднего мониторинга была отремонтирована только половина – 32 км, это гарантирует, что текущей зимой будет значительно теплее в двух тысячах жилых домов и 170 социальных учреждениях.

Мониторинг проводился в октябре-ноябре 2021 г., под наблюдение общественников попали участки теплотрасс, о которых сообщили СМИ и местные жители. Активисты проконтролировали качество выполненных работ на участках, которые были отремонтированы за прошедшие два года.

Эксперт Народного фронта Валерия Кошечкина: «Результаты нашей работы радуют. Сегодня можно с гордостью сказать, что федеральный мониторинг «С теплом – труба» стал полезным и актуальным для жителей всей страны. После нашего пристального внимания власти на местах в срочном порядке отремонтировали километры поврежденных теплотрасс, благодаря этому тысячи людей не замерзли дома зимой. Мы с котиками продолжаем работу и призываем граждан не стесняться сообщать в региональные отделения Народного фронта о плохой теплоизоляции на надземных теплосетях. Также ждем информацию о плохо работающих котельных, недостатках в отоплении жилых домов и социальных учреждений. Вместе мы оперативно сможем решить проблемы с тепловыми потерями».

По итогам нового мониторинга «С теплом – труба» был обновлен шуточный рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс. Публикуем адреса, где большие организованные группы котов могут согреться в зимний сезон 2021–2022 гг.

1 место: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский – 16 тыс. 666 котов (5 тыс. м), 1 место в топ-рейтинге с 2020 г.;

2 место: Рязанская область, г. Рязань, улицы Боголюбова,Тимуровцев, проезд Речников, 20-23, Южная окружная дорога, 38, 39, улицы Лермонтова, Черновицкая, 29, Коломенская за дворцом бракосочетания – 16 тыс. 333 котов (4,9 тыс. м);

3 место: Кемеровская область, Юргинский муниципальный округ, деревня Талая – 11 тыс. 666 котов (3,5 тыс. м);

4 место: Пермский край, г. Пермь, улица Магистральная, шоссе Космонавтов, улицы Никулина, Боровая, Сивашская, Ракитная, 16, Генерала Черняховского, 25, 37, Ижевская, 17а, Александра Невского, 28, – 10 тыс. 663 кота (3,199 тыс. м), в топ-рейтинге с 2020 г.;

5 место: Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский, улицы Ветеранов войны, 20 лет Октября, Ленина, Депутатская – 8 тыс. 333 кота (2,5 тыс. м);

6 место: Алтайский край, г. Барнаул, улица Попова (от улицы Трактовой) – 7 тыс. 583 кота (2,275 тыс. м), в топ-рейтинге с 2020 г.;

7 место: Ставропольский край, г. Лермонтов, улица Промышленная – 6 тыс. 667 котов (2 тыс. м);

8 место: Забайкальский край, г. Чита, улицы Генерала Белика, Трактовая, Автостроителей, Ивановская, Каштакское кольцо, Инженерная, Лазо, Варганова, Бабушкина, Анохина, Продольный пр. – 6 тыс. 110 котов (1,833 тыс. м);

9 место: Удмуртская Республика, поселок Игра, улица Суворова – 3 тыс. 300 котов (990 м);

10 место: Томская область, г. Томск, поселки Спутник, Светлый, 35, – 3 тыс. 166 котов (950 м).

Стоит отметить, что три города второй год подряд попадают в топ-10 «которейтинга» самых протяженных поврежденных участков теплотрасс.

«Чкаловский микрорайон Переславля-Залесского лидирует в этом печальном рейтинге второй год. Чиновники обещали исправить все к этому отопительному сезону. К радости бездомных котиков, которые привыкли греться на трубах, ничего не изменилось. Без перемен и в поселке Константиновский Тутаевского района, оказавшемся на пятой строчке. Вообще, проблемы есть почти везде. Увы, их масштабы таковы, что в одиночку тому или иному предприятию, населенному пункту просто не справиться. Наши эксперты сейчас формируют новые общественные предложения в адрес губернатора. Обязательно попросим его обратить внимание на необходимость системно подойти к разрешению ситуации с изношенной изоляцией теплосетей и внедрению современных технологий выявления утечек тепла», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ярославской области Игорь Ямщиков.

«После сигналов Народного фронта в 2020 году ресурсоснабжающая организация восстановила изоляцию на 825 метрах теплосети, переместив ее с третьего на шестое место «которейтинга», лишив при этом возможности погреться на трубах 2750 барнаульских котов. По информации ресурсовиков, до декабря 2021 года возможности погреться на трубе на улице Попова (от улицы Трактовой) в Барнауле лишатся все коты», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты Народного фронта совместно с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений. Контрольный мониторинг состояния теплотрасс будет проведен в феврале и летом 2022 г.