Только треть опрошенных смогли пройти первый этап диспансеризации за один день

По поручению Президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина 1 июля по всей стране началась углубленная диспансеризация для граждан, переболевших ковидом. Чтобы оценить качество исполнения регионами поручения Президента, Народный фронт провел анкетирование населения и активистов, прошедших осмотры в поликлиниках по месту жительства. По итогам анкетирования были выявлены недочеты в организации углубленной диспансеризации на местах: 27% переболевших ковидом респондентов не знали о возможности пройти осмотры, 53% пожаловались, что прием не начинался вовремя, а свыше четверти участников опроса потратили на прохождение первого этапа углубленной диспансеризации более двух дней.

«Задачей Народного фронта является мониторирование тех приказов и распоряжений, которые исходят от правительства и президентской администрации, насколько они исполнимы. Очень важный вопрос к людям, которые переболели ковидом, как у них проходит диспансеризация. Были опрошены люди, перенесшие заболевание в тяжелой форме и средней тяжести. Есть трудности с записью, оформлением документов, но работа в этом направлении идет», – рассказал сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Так, 43,8% участников опроса жаловались на очереди в кабинеты – 22,3% ждали начала осмотров более получаса, около трех процентов не смогли пройти осмотры в день записи и только 44,2% респондентов смогли начать осмотры по графику. 30,8% респондентов оказались недовольны длительным отвлечением врача на заполнение бумаг и работу за компьютером. Четверть участников опроса сообщили, что им пришлось сдавать анализы и проходить остальные осмотры в разное время, около 70% – дополнительно посещали медицинскую организацию, чтобы получить результаты осмотров. Следует отметить, что по закону первый этап углубленной диспансеризации должен проходить за один день, однако на практике уложиться в норматив смогли только 29% опрошенных, еще 43,3% – затратили на прохождение осмотров два дня, 27,6% – три дня и более. Также респондентами отмечались проблемы с организацией записи на осмотры: с помощью портала Госуслуг смогли записаться менее половины от числа пытавшихся – 40,5%, доля успешно записавшихся непосредственно в медицинской организации или по телефону оказалась больше – 65,3%.

Всего по результатам углубленной диспансеризации были выявлены хронические неинфекционные заболевания, в том числе связанные с перенесенным коронавирусом, у 24% респондентов. 37,5% – были поставлены на диспансерное наблюдение, еще 37% – получили направление на лечение, 22% – направление на медицинскую реабилитацию, 9,4% – льготные лекарственные препараты.

Леонид Рошаль поблагодарил граждан, принявших участие в опросе: «Благодарю тех, кто принял участие, потому что на основании этих обзоров мы видим истинное положение дел. Если человеку нездоровится, тем более просим вас пройти обследование. Мы многое сделали, но не меньше еще предстоит сделать».