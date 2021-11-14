Народный фронт против лишения прав за грязные номера

Лишение прав и штраф в 5 тыс. руб. за грязные номера. Это положение содержится в проекте нового кодекса, подготовленного Министерством юстиции РФ. Согласно тексту документа, за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, предлагается ввести возможность наложения штрафа на водителя в размере 5 тыс. руб. или лишения его водительских прав.

По мнению экспертов Народного фронта, этот вид штрафа может стать причиной возникновения серьезной коррупционной схемы, которая повлечет за собой очередной виток ситуаций, когда водители начнут «договариваться» с инспекторами на месте, и при этом не повлияет на повышение уровня безопасности дорожного движения.

«У нас в стране почти шесть месяцев в году – грязевой сезон, и на дорогах используются реагенты, – отмечает руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. – Машина может загрязниться, проехав всего 20–30 км. Водитель на этот факт никак не может повлиять, так как находится в автомобиле, который в движении, а если говорить о Москве и крупных городах, из-за дефицита мест для остановки не всегда банально имеет возможность припарковаться и проверить, насколько чистые у его транспортного средства номерные знаки. Теперь предлагается автомобилиста за это штрафовать, что, конечно, не вполне справедливо.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что штраф за грязные номера может стать причиной возникновения серьезной коррупционной схемы, которая позволит останавливать на любой дороге каждого первого водителя, у которого просто загрязнились номера из-за реагентов, и штрафовать его на 5 тысяч. Это повлечет за собой очередной виток ситуаций, когда водители начнут «договариваться» с инспекторами на месте. По мнению Петра Шкуматова, в тех случаях, когда соблюдение правила не зависит целиком и полностью от автовладельца, его нарушение не должно приводить к таким серьезным наказаниям, как предлагается в редакции нового КоАП.

Народный фронт готовит обращения в МВД и Минюст России.