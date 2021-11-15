В поселке Верхняя Максаковка Коми построят новое здание медамбулатории

Власти Республики Коми откликнулись на предложение активистов Народного фронта и объявили о планах ремонта крыши старой медицинской амбулатории и строительства новой в поселке Верхняя Максаковка. Общественники обратились по этому вопросу к исполняющему обязанности министра здравоохранения Коми Игорю Дягилеву на парламентском заседании по здравоохранению в Госсовете региона.

Двухэтажная деревянная амбулатория в Верхней Максаковке построена в 1971 г. Два года назад официально было признано, что ее износ составил 73 процента. В ходе последнего рейда общественники зафиксировали многочисленные факты плохого состояния здания амбулатории: полуразвалившийся кирпичный фундамент, на втором этаже — следы больших протечек, имеются повреждения стен внутри здания, повреждения шиферной кровли учреждения. Все это активисты Народного фронта задокументировали в фотоматериалах.

Руководитель минздрава вместе с депутатами Госсовета Коми лично посетил ветхую амбулаторию в Верхней Максаковке. По результатам осмотра было констатировано, что капитальный ремонт старого строения бесперспективен. Дягилев объявил о том, что в поселке будет построена новая амбулатория. До реализации этого плана для ремонта протекающей крыши старого здания выделено 2 млн руб. Руководитель ведомства также поручил провести работы по утеплению первого этажа действующей амбулатории и прокладке усиленного электрического кабеля, чтобы обеспечить помещения отопительными устройствами до переезда в новое здание — зимой температура в старом не поднимается выше 5 — 10 градусов.

«Это именно все то, что активисты Народного фронта просили минздрав и правительство с 2019 года, – построить новую амбулаторию, а до этого — поддержать хоть в каком-то приемлемом состоянии старую. На основании жалоб местных жителей общественники ранее провели немало рейдов и зафиксировали постоянное ухудшение состояния здания старой деревянной амбулатории, где оказывается медицинская помощь не только взрослым, но и детям. Правда, с тех пор региональное отделение Народного фронта в Коми добилось ремонта крыльца амбулатории, чтобы люди не провалились и не покалечились, но в целом это никак не решило проблему ветхости строения. Отмечаем в качестве положительного момента оперативную реакцию руководства здравоохранения региона после поднятой общественниками проблеме в Госсовете Коми. Сейчас главное — реализовать все объявленные планы. Активисты Народного фронта продолжат мониторинг этого вопроса», — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.