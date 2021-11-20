ОНФ выявил ненормальную ситуацию с охраной детских садов, школ и больниц

Эксперты Общероссийского народного фронта направили обращение в адрес директора Росгвардии Виктора Золотова с просьбой провести проверку, как в стране охраняются учреждения образования и здравоохранения. Бюро расследований ОНФ провело выборочный анализ торговых процедур на оказание услуг охраны социальных учреждений – детских садов, школ, высших учебных заведений, учреждений здравоохранения и иных бюджетных структур. Выяснилось, что ряд торгов завершается снижением стоимости услуг охраны, вплоть до 79%. Это совершенно ненормальная ситуация, которая потенциально несет угрозу безопасности граждан, отметили эксперты Народного фронта.

В ОНФ сообщили, что торги демпингуют те компании, в которых не только нет сотрудников, аттестованных по стандарту обеспечения охраны образовательных организаций, но и зачастую эти сотрудники не имеют удостоверений частного охранника. Такие предприятия выплачивают зарплату черным налом, уклоняясь от уплаты налогов.

Координатор Бюро расследований Народного фронта Антон Гетта отметил, что в таком важном вопросе, безусловно, необходимо уходить от аукционов в сторону конкурсных процедур, в которых в критерии качества необходимо добавлять соответствие сотрудников высоким стандартам охраны. Этот стандарт должен применяться не только в школах, но и в других детских образовательных учреждениях: спортивных школах, школах искусств.

«Эти меры нужно применять уже сейчас, потому что обеспечение безопасности в детсадах, школах и других соцучреждениях – задача не менее важная, чем ежедневное обеспечение детей качественным горячим питанием. Поэтому мы надеемся на скорейший отклик на наши предложения и готовы провести на площадке Народного фронта соответствующие консультации с представителями ЧОПов и силовых структур. Кроме того, мы уже отправили обращение в адрес директора Росгвардии Виктора Золотова с просьбой проверить, как охраняются те учреждения, которые расторгованы со снижением», – подытожил Антон Гетта.