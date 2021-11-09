МыВместе даже в нерабочие дни

В минувшую неделю, объявленную нерабочей из-за роста заболеваемости коронавирусом, депутаты Госдумы, члены ЦШ Народного фронта присоединились к акции #МыВместе, чтобы оказать помощь пожилым и маломобильным людям, медикам, учителям и волонтерам.

Так, в Воронеже руководитель «Молодежки ОНФ», депутат ГД Игорь Кастюкевич привез питание в колл-центр и поликлинику, где работают волонтеры. А депутат ГД Артем Бичаев вместе с волонтерами акции #МыВместе в Дагестане передал фрукты врачам больниц и подопечным дома-интерната.

Также в Новгородской области сопредседатель ЦШ Народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева вручила ноутбук единственной школе Батецкого района, чтобы учителя могли организовать обучение детей из коррекционного класса.

Член ЦШ Народного фронта, депутат ГД Жанна Рябцева посетила Медицинский центр Свердловской области: совместно с волонтерами она выполнила заявки на горячей линии и доставила гражданам на самоизоляции продукты.