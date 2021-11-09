Всегда готовы!

Участники команды «Молодежка ОНФ» продолжают осваивать навыки первой помощи пострадавшим и работы в условиях ЧС. Занятия проходят при поддержке МЧС России. Курсы добровольных спасателей прошли уже более 4 тыс. человек.

«Обучение добровольцев совместно с МЧС России сегодня перешло в регулярный формат. Занятия не прерывались, несмотря на праздничные и нерабочие дни. Наоборот, в это время, учитывая период каникул у студентов, обучающие встречи собрали еще больше желающих. У беды выходных не бывает, участники «Молодежки ОНФ» работают в зонах ЧС в течение всего года. В условиях ЧС нужен готовый алгоритм поведения, от этого зависят оперативность и скорость реакции. Этому и учатся волонтеры у преподавателей», – рассказал первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике ГД, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

С 1 по 5 ноября к лекциям и практическим занятиям присоединились воспитанники всероссийского проекта по социализации трудных подростков «Тренер». В связи с эпидемиологической ситуацией в ряде регионов обучение добровольцев перешло в онлайн-формат.