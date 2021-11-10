ОНФ проводит опрос: Доступность медпомощи при COVID-19

С 9 по 19 ноября 2021 года Народный фронт методом анкетирования, опросит граждан о получении ими лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Кроме того мониторинг позволит проверить как на практике осуществляется в 2021 году оказание медицинской помощи гражданам при заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19, какие проблемы есть при ее осуществлении, насколько она доступна для граждан.

Опрос можно пройти по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/Availability_of_medical_care