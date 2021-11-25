Более 600 опасных маршрутов в школу выявлено и поставлено на контроль Народного фронта

Очередной этап мониторинга Народного фронта «Дорога в школу» завершен. Благодаря этой акции в предыдущие годы в России отремонтированы почти 500 участков дорог вблизи учебных заведений. В этом году общественники выявили свыше 600 потенциально опасных школьных маршрутов. Вместе с региональными и муниципальными органами власти эксперты Народного фронта составили около 400 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков. Часть работ уже выполнена. Основные объемы запланированы на летний период 2022 г.

«По итогам мониторинга 2019–2020 годов 492 опасных участка дорог уже исправлены. Благодаря активной позиции общественников и родителей десятки тысяч школьников по всей стране ходят в школу по новым безопасным маршрутам. Конечно, работы еще много – у нас на контроле остается более 275 опасных участков около школ, где ситуация не решается годами, несмотря на то что муниципальные власти брали на себя обязательства по исправлению недостатков. К ним прибавились новые 296 участков, которые мы выявили в этом году. Причины затягивания сроков исправления понятны – нехватка денег, но мы будем добиваться того, чтобы средства на безопасные маршруты школьников выделялись в приоритетном порядке», – подвел итоги федерального мониторинга руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

В 2019 г. в городе Сясьстрое Ленинградской области активисты Народного фронта выявили проблемы с безопасностью дороги к местной школе № 2, где необходимо было обустроить тротуар. На данный момент на проезжей части около учебного заведения уложены искусственные неровности. В следующем году администрация запланировала установку тротуаров, ремонт дороги, ведущей к спортшколе, с обустройством парковки для машин от пешеходного перехода на улице 25 Октября до проезда к школе.

В Ростове-на-Дону на пути в школу № 88 необходимо оборудовать пешеходный переезд через железнодорожные пути и установить дорожные знаки, однако с 2019 г. ничего не сделано.

«Четыре года активисты Народного фронта в Югре ведут переговоры с властями города о необходимости обустроить дорогу в школу-сад № 7 в Ханты-Мансийске и тротуар на улице Менделеева. Это единственная дорога для нескольких сотен детей, живущих в микрорайоне улиц Чехова, Шевченко, Патриса Лумумбы. Движение на отрезке между улицами Шевченко и Чехова интенсивное, так как здесь ездят те, кто хочет сократить путь. Особенно сложная ситуация зимой: как показывает практика, из-за поздней снегоочистки, а эта улица не входит в число первоочередных, движение автомобилей осуществляется «в одну колею», и пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части по неочищенному и зауженному из-за наличия боковых снежных валов покрытию. Такая же ситуация складывается и на участке внутриквартального проезда от улицы Строителей до главного входа в школу. Мы уже дважды получали от администрации города обещания включить этот участок в план строительства, но до сих пор результата нет. Сегодня чиновники говорят о перспективной застройке данного района города до 2026 года, тогда и дороги безопасные появятся. Но дети ходят в школу сейчас, ежедневно подвергая свою жизнь и здоровье угрозе», – подчеркнул модератор тематической площадки Народного фронта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре Сергей Дубовец.

В Улан-Удэ в Бурятии освещение по периметру школы № 36 со стороны центрального входа и вдоль учебного заведения по направлению к улице Магистральной со стороны стадиона отсутствует. Муниципальные власти долго не признавали проблему с отсутствием освещения по всему периметру школы, ссылаясь на то, что с одной стороны у главного входа в учреждение фонари установлены. Однако по настоянию общественников был проведен совместный рейд на место, и чиновники городской администрации озвучили намерение включить вопрос в наказы депутатам на 2022 г. По выявленным ранее недостаткам установили только знаки, но разметку не обновили, необходимо оборудовать пешеходную дорожку, дети идут в школу по проезжей части. А также установить искусственную неровность на пешеходном переходе на выходе из школы.

«Во время мониторинга мы проверили более 30 учебных заведений в Чите и районах Забайкальского края. По Чите в ряде случаев по выявленным несоответствиям администрация городского округа признает нарушения. Но устранять их не торопится. Ссылаются на недостаток финансирования, неподходящее время и прочее. По большей части школ, где выявлены нарушения, администрация считает ситуацию соответствующей стандартам безопасности. Несмотря на то что все наши замечания подтверждены ГИБДД и выданы соответствующие предписания об их устранении, до настоящего времени ни один адрес не приведен в соответствие стандартам. К примеру, по школе № 9 Читы мы добиваемся установки освещения на пешеходном переходе уже два года. Но результата пока нет», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае Станислав Каргин.

На протяжении многих лет в двух километрах от Иркутска дети из СНТ «Содружество» и СНТ «Овощевод» вынуждены ходить через болото и реку Каю по аварийному самодельному мосту. Весной, когда тает снег, вода может подняться настолько, что пройти здесь уже нельзя. Тогда дети вынуждены идти до школы три километра пешком вдоль дороги. Народный фронт несколько раз обращался в администрацию района и органы прокуратуры. Однако все замыкается на муниципалитете. Администрация ссылается, что земля неразграниченная, а мост и дорожка не находятся на балансе администрации. Между тем дети все это время вынуждены ходить по опасному мосту.

Мониторинг «Дорога в школу», направленный на безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений, представители Народного фронта проводят ежегодно с 2015 г. В рейде принимают участие представители местных властей и ГИБДД. В первую очередь инспектируются маршруты школьников от дома до школы, а также участки дорог, вблизи которых были зафиксированы ДТП с участием пешеходов.