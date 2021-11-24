ОНФ запустил опрос медработников о проблемах в первичном звене здравоохранения

Общероссийский народный фронт запустил опрос медицинских работников, исследование проводится, в том числе, в Республике Коми. Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» хотят оценить эффективность принимаемых мер по организации работы первичного звена здравоохранения, определить проблемы, с которыми сталкиваются медицинские специалисты в ходе профессиональной деятельности и найти возможные варианты решения для устранения проблем, а также выявить динамику удовлетворенности медицинских работников работой в первичном звене здравоохранения.

«Призываем медицинских работников Республики Коми не оставаться в стороне от общественного исследования. Принимая участие в опросе, вы вносите личный вклад в повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения», — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

Эксперты ОНФ сообщили, что с 2021 года в России реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Задачи программы амбициозны: ликвидация кадрового дефицита, усовершенствование материально технической базы учреждений, в том числе приобретение 19 тыс. единиц автотранспорта, 88 тыс. единиц медицинского оборудования, капитальный ремонт, реконструкция и строительство более 10 тыс. объектов.

В ходе заполнения онлайн-опроса медикам предложено ответить на вопросы об удовлетворенности работой, нагрузке, оценить пользу от внедрения цифровых технологий в здравоохранение. Отдельный блок анкеты посвящен вопросам условий работы: необходимости ремонта рабочего помещения, здания, закупки и замены медицинского оборудования и автомобилей.

«Общероссийский народный фронт проводит анкетирование медицинских работников для того, чтобы выявить «острые углы» первичного здравоохранения. Результаты опроса будут обработаны и направлены в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации», — отметила Федулова.

Опрос можно пройти по этой ссылке:

https://nk.onf.ru/surveys/Medical_professionals_about_problems2