Кузнецов: Посещение «красной зоны» противниками вакцинации – это последний аргумент, который есть у врачей

Врачи российских больниц пригласили противников вакцинации от коронавируса посетить «красные зоны». «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – говорится в тексте письма.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов: «Здравого смысла, опыта предыдущих столетий и чувства самосохранения, в принципе, должно быть достаточно, чтобы понимать, что вакцинация – это единственный цивилизованный путь защититься от болезни и остановить эпидемию».

Он также отметил, что «если и это не работает, то посещение «красной зоны» противниками вакцинации – это последний аргумент, который есть у врачей. А они за эти полтора года уже выбились из сил, спасая людей и призывая сделать прививку».

«Опыт организации помощи медикам, который есть у Народного фронта в рамках акции #МыВместе, показывает, что среди волонтеров, работающих в «красных зонах», противников вакцинации нет», – добавил Михаил Кузнецов.