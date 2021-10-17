В Калужской области стартовал всероссийский форум «Рубеж»

В Калужской области начал работу четвертый всероссийский форум «Молодежки ОНФ». Торжественное открытие форума состоялось в лагере возле села Восход Жуковского района. 100 участников от 18 до 35 лет из 67 регионов страны в течение недели будут обучаться навыкам стратегического управления, лидерству в критических ситуациях, работе в команде. Среди тех, кто приехал на форум, – молодые люди, которые помогали ликвидировать последствия ЧС в Крыму и Якутии, Забайкальском крае и Амурской области.

Приветственную телеграмму участникам форума направил Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин. Глава государства особо подчеркнул важность добровольческих инициатив и выразил признательность за личный вклад волонтеров в развитие родных городов и регионов. Обращение Президента страны к участникам «Рубежа» зачитал депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по молодежный политике Государственной думы, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«В активе вашей авторитетной общественной организации – участие в природоохранной деятельности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, бескорыстная помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании. Ваше стремление к современным знаниям, к освоению новых компетенций, искреннее желание внести личный вклад в развитие родных городов, регионов, всей России заслуживают самого глубокого признания.

Ключевая задача форума «Рубеж» – поддержать талантливых, энергичных, неравнодушных ребят со всей страны, объединить их в сплоченную, дружную команду единомышленников. Желаю вам удачи и успехов, самых добрых и незабываемых впечатлений», – говорится в обращении Президента.

Традиционно образовательная программа форума состоит из пяти блоков: встречи со спикерами, мастер-классы, командообразующие тренинги, созидательные активности, диалоги у костра со спикерами в формате «без галстуков». Особое внимание, с учетом эпидобстановки, уделено соблюдению противоэпидемиологических требований.

«Каждый участник имеет сертификат о прививке плюс отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. К каждому, кто заходит на площадку, требования одинаковые, будь то участник, организатор или приглашенные гости, спикеры. Кроме того, на форуме вместе с нами работают медики Федерального медико-биологического агентства. ФМБА – наши давние партнеры и друзья. Мы вместе проводим донорские марафоны «Оставайся донором», а на всех наших форумных площадках доктора обеспечивают медицинское сопровождение», – подчеркнул Игорь Кастюкевич.

В этом году форум «Рубеж» впервые проходит осенью, а не летом, как все предыдущие годы. Это связано с тем, что летом команда «Молодежки ОНФ» активно работала в зонах ЧС на ликвидации последствий и помогала жителям в восстановительных работах в Крыму, Амурской области, Забайкальском крае, Якутии.

В день открытия форума с участниками пообщался руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, который поблагодарил добровольцев за работу в период пандемии и помощь населению при ликвидации последствий ЧС.

«Вы были одними из первых, кто начал системно помогать пожилым и одиноким людям во время самоизоляции, подвозили врачей, когда в больницах не хватало транспорта, ничего не боялись и были там, где трудно. Оперативность и надежность – то, что всегда отличало участников команды «Молодежка ОНФ». Спасибо вам за это. Знаю, что здесь собрались и те ребята, кто летом вместо отпуска выезжал в зоны наводнений и пожаров, помогал людям спасти дома от последствий стихий. Форум «Рубеж» – самый подходящий формат, чтобы подвести итоги большой совместной работы, научиться чему-то новому и наметить планы», – отметил Михаил Кузнецов.

Среди участников – представители 67 регионов страны, в том числе из Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкалья, Бурятии, республик Дагестан, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия, Чечня, Татарстан, Крым, Саха (Якутия), Ставропольского края, Орловской, Новосибирской, Воронежской и других областей. Среди них как опытные добровольцы, так и те, кто выезжал в составе «Молодежки ОНФ» в зону ЧС впервые. Например, студентка Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова Елена Округова.

«Летом мы ездили помогать жителям Крыма справиться с последствиями наводнения. Было психологически непросто, потому что это отказ от привычного комфорта. Но мы понимали, ради чего все происходило, – помочь жителям справиться с большой бедой. Тогда мы получили уникальный опыт. Форум поможет дополнить эти знания как практическими навыками, так и теоретическими знаниями. Кроме того, это возможность встретиться с ребятами из других регионов, с которыми мы вместе работали в Крыму, и завести новые знакомства», – рассказала участница «Молодежки ОНФ» из Воронежской области Елена Округова.

Традиционно форум «Рубеж» является одним из центральных событий для всей большой команды «Молодежки ОНФ», численность которой в стране сегодня более 80 тыс. человек.