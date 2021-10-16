Народный фронт добился ликвидации свалки, которую власти Сыктывкара не могли убрать больше года

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми добились ликвидации свалки в районе дома № 176 на улице Морозова в Сыктывкаре. Общественники не сразу получили должную реакцию властей по этому мусорному объекту и в итоге обратились в Сыктывкарскую природоохранную межрайонную прокуратуру, которая подала в суд. Но вопрос сдвинулся с мертвой точки только после того, как эксперты ОНФ лично встретились с представителями руководства мэрии и те пообещали убрать свалку.

Обещание сдержали: в ходе рейда общественники убедились в проделанной работе. В то же время активисты Народного фронта зафиксировали остатки мусора на месте бывшей свалки.

«Представители ОНФ организуют субботник и помогут администрации с ликвидацией оставшихся недочетов на этой территории. Это будет очередным добрым делом для города со стороны общественности. Экологические субботники активисты Народного фронта проводят постоянно и будут продолжать эту работу», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Летом 2020 г., когда общественники выявили этот мусорный объект, они обнаружили рядом и другое нарушение – тепловую магистраль с полностью разрушенной изоляцией. Напомним, активисты ОНФ с 2017 г. по всей стране проводят мониторинг «С теплом – труба», в ходе которого инспектируют состояние теплотрасс надземного типа и обращаются к собственникам для ликвидации нарушений. Тогда, после рейда общественников, тепловая компания восстановила изоляцию магистрали, а вот со свалкой на территории, за которую уже отвечают городские власти, такой оперативности не получилось.

«Взаимодействие Народного фронта с администрацией Сыктывкара в решении вопросов, в том числе экологических, налажено. Особо отмечаем, что общественники всегда получают поддержку от муниципальных властей в проведении экологических акций и субботников. Но вот по свалке на улице Морозова, видимо, произошел какой-то сбой. Призываем местные власти их не допускать. Экологические рейды и мониторинг продолжим», – отметил Ковалев.