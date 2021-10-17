Народный фронт рассказал подросткам, как не стать жертвами мошенников

Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская рассказала участникам конференции «Финансовая грамотность для подростков и их семей», как защититься от финансового мошенничества. Кроме того, она пригласила слушателей стать участниками социальной кампании по финансовому просвещению «Расскажи бабушке» и волонтерами платформы «Мошеловка».

«Из-за отсутствия большого жизненного и бытового опыта наша молодежь очень самоуверенна. С одной стороны, это прекрасное качество, которое открывает широкие возможности для развития предпринимательского потенциала, для свершений и побед, для достижения того, к чему взрослые даже боятся подойти. Но здесь же кроется и серьезная угроза. Молодые люди часто довольно инфантильно относятся к личной финансовой безопасности и уверены, что уж они-то никогда не станут жертвами мошенников», – отметила в своем выступлении Пожарская.

Она рассказала участникам конференции о необходимости соблюдать «финансовую гигиену» и внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы не стать обладателем подложного кредита. Также эксперт посоветовала не троллить мошенников и не вступать с ними в коммуникацию. Она рассказала о программах и расширениях браузеров для мобильных устройств, которые позволяют определить, кто пытается дозвониться, и строят свои алгоритмы на основе пользовательских отзывов.

«Народный фронт с 2015 года разрабатывает новые методики и подходы к работе с молодежью в сфере финансовой грамотности. Наш опыт показывает, что подростки более охотно вовлекаются в игровые и интерактивные форматы. Учитывая это, мы основывали социальную кампанию по финансовой грамотности для старшего поколения «Расскажи бабушке» на принципе обратного наставничества. Так, молодые люди, заботясь и обучая бабушек и дедушек, сами обучаются базовым правилам финансовой безопасности. А платформа по сбору информации о мошенниках и мошенничестве «Мошеловка» дает пользователям возможность стать частью большого движения по противодействию угрозе. Мы очень рады, что эти форматы нашли отклик среди участников конференции, и приглашаем всех присоединиться к ним», – заключила эксперт.

«Тема финансовой грамотности сейчас становится очень актуальной. И очень сильно коррелирует с нашей аудиторией – подростков и их родителей. Причем по итогам нашего опроса получился неожиданный результат – чаще именно подростки являются драйверами в теме финансовой грамотности для своих родителей. Нам очень важно, чтобы наше сообщество знало, где брать достоверную информацию, чтобы быть успешными и не встречаться с мошенниками», – поддержала эксперта генеральный продюсер проекта «БереZка» для подростков и их родителей, амбассадор СКОЛКОВО Гули Базарова.