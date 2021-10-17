Участники форума «Рубеж» развивают навыки общения в кризисных ситуациях

Как находить общий язык, слышать друг друга и направлять самые острые социальные вопросы в конструктивное русло. Об этом и не только участникам команды «Молодежки ОНФ» рассказал депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве России, политолог, писатель Олег Матвейчев. Лекция по конфликтологии для ребят прошла на площадке всероссийского форума «Рубеж».

Вчера в Калужской области стартовал всероссийский форум «Молодежки ОНФ». Благодаря нему 100 участников команды из 67 регионов страны обучаются навыкам управления, лидерству в критических ситуациях и работе в команде.

«Человек должен быть в коллективе, в команде, приносить пользу. Если у вас нет такого мировоззренческого понимания, вы можете сломаться и не выдержать конфликтную ситуацию. Часто люди выплескивают негатив не по конкретному поводу, а просто срывают эмоции, накопленные за жизнь. И важно не идти на поводу у них и не поддаваться, особенно во время работы в зонах ЧС. Везде найдется человек, так называемый «заводила», который будет только накалять ситуацию», – отметил Олег Матвейчев.

По словам политолога, конфликт можно предотвратить и легче всего это сделать на начальной стадии. Важно определить провокатора и изолировать его, а участников вывести из зоны конфликта путем индивидуального общения и конкретизации проблемных точек.

«В зонах ЧС мы нередко становимся свидетелями конфликтов. Когда пострадавшим ситуация кажется безвыходной, они могут начать искать виновных, кричать на всех. Хотя никто не виноват, что произошло наводнение, как это было в Тулуне, например. Сегодняшняя лекция по конфликтологии была очень актуальна и полезна. Нас научили, как правильно работать с негативом и уметь переключать эмоции человека в практические действия», – поделилась участница команды «Молодежки ОНФ» из Ростовской области Мария Медведкова.

В качестве благодарности за помощь людям при ликвидации ЧС, Олег Матвейчев вручил участникам форума свои книги.

«Видно, что здесь собрались люди, закаленные в суровых испытаниях, которым многое по плечу. Не изнеженные мальчики и девочки, а добровольцы, готовые в любых условиях выполнять самые трудные задачи. Желаю команде новых побед, чтобы силы и энергии всегда хватало на то, чтобы дойти до результата», – отметил Олег Матвейчев.

О бескорыстном служении Родине, силе командной работы и о гранях человеческого характера поговорил с ребятами советник министра МЧС России, генерал-лейтенант, Герой России Андрей Мерзликин.

«Всегда важно, чтобы рядом с тобой по жизни были настоящие товарищи и друзья. Нельзя кивать на плохую машину, мужа или жену, потому что ты их сам выбирал, также и друзей. Если человек сам себя уважает, то он дружит с теми, кто близок по духу и в чем-то лучше него. Тогда есть возможность чему-то научиться, чтобы вместе идти дальше и достигать целей», – уверен Андрей Мерзликин.

Традиционно с участниками команды в формате «вопрос-ответ» побеседовал депутат, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«На «Рубеже» есть уникальная возможность пообщаться с федеральными спикерами и задать им интересующие вопросы. Я учусь на втором курсе по направлению «Организатор работы с молодежью», поэтому беседа с Игорем Юрьевичем для меня была наиболее интересна. Он говорил про будущее молодежной политики», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» из Пермского края Мария Титова.

Традиционно форум «Рубеж» является одним из центральных событий для всей большой команды «Молодежки ОНФ», численность которой в стране сегодня более 80 тыс. человек.