В День пожилого человека «Молодежка ОНФ» провела акцию «Связь поколений»

Вальс для ветеранов труда, физкультура на свежем воздухе, песни и мастер-классы для пенсионеров, а также помощь подшефным. Сегодня, в День пожилых людей, участники команды «Молодежка ОНФ» проводят акцию «Связь поколений» в регионах страны.

Член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич: «Помощь и забота о старшем поколении – одно из важных направлений в работе всей команды «Молодежки ОНФ». И сегодняшний день – еще один повод проявить внимание и навестить наших подшефных пенсионеров, оказать им помощь по хозяйству, пообщаться и сказать спасибо. Кроме того, во многих регионах, где позволяет эпидобстановка, ребята посещают социальные учреждения для пожилых людей, подготовив праздничную программу. От всей души желаю нашим бабушкам и дедушкам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни».

В Кемерово участники команды «Молодежка ОНФ» сегодня навестили пансионат по уходу за пожилыми людьми «Добрые руки». Ребята поздравили пенсионеров и провели для них мастер-класс по рукоделию.

«Сегодня мы впервые побывали в этом пансионате. Узнали, что многие его постояльцы очень любят читать, поэтому решили организовать именно такой мастер-класс. Договорились с пожилыми людьми, что в ближайшее время сделаем здесь стеллаж для книг и привезем новую литературу», – рассказывает участница команды «Молодежка ОНФ» в Кемеровской области Альфия Ахмадеева.

С постояльцами Набережночелнинского дома-интерната для престарелых и инвалидов участники «Молодежки ОНФ» знакомы давно. Ребята регулярно их навещают и помогают по хозяйству. В День пожилых людей добровольцы в очередной раз оказали бытовую помощь пенсионерам и поиграли с ними в настольные игры.

Не первый раз приезжает «Молодежка ОНФ» и в Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов Адыгеи. В этот раз ребята подготовили музыкальный концерт и спели под гитару вместе с пожилыми людьми любимые песни.

Участники пензенской команды вместе с общественным молодежным советом поздравили с праздником своих подшефных из дома ветеранов. С этим медико-социальным учреждением по оказанию помощи пожилым людям и инвалидам «Молодежка ОНФ» сотрудничает уже больше года – оказывает помощь, доставляет продукты и лекарства. На этот раз добровольцы привезли пенсионерам коробки со сладостями и открытки.

Бодро отметили День пожилых людей участники «Молодежки ОНФ» со своими подшефными в Санкт-Петербурге. В парке Интернационалистов Фрунзенского района для 40 пожилых людей команда провела разминку и занятие по физической культуре.

А в Оренбурге участники команды «Молодежка ОНФ» предложили ветеранам труда отметить праздник вальсом. Вместе со студентами и добровольцами пожилые люди закружились в танце на территории спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье».

Кроме того, в течение всей недели участники «Молодежки ОНФ» навещают своих подшефных на дому.

Так, добровольцы поздравили около десяти пожилых жителей Краснодарского края. Одна из них – 86-летняя жительница станицы Пятигорской Фаина Алексеевна, с которой ребята познакомились этим летом, когда дом пенсионерки пострадал от наводнения. Тогда участники «Молодежки ОНФ» вместе с активистами ОНФ помогли ей с расчисткой территории и подарили радиоприемник.

«В очередной раз мы приехали оказать физическую помощь. В летней кухне переставили мебель, убрали инвентарь, перенесли дрова для печи. Также привезли известку для будущего ремонта и продукты. После работы вместе посидели, попили чай и послушали истории Фаины Алексеевны, которыми она с нами поделилась», – рассказывает участница команды «Молодежка ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.

«В прошлый раз, когда приезжали ребята, попросила их привезти мне диск с песнями Кубанского казачьего хора, которые я очень люблю. И вот сегодня мы вместе его уже послушали. Всегда приятно, когда приезжает молодежь, да еще и с такими подарками. Спасибо большое», – поделилась Фаина Алексеевна.

Напомним, сегодня у команды «Молодежка ОНФ» более полутора тысяч подшефных по всей стране, помощь которым добровольцы оказывают на регулярной основе. В большинстве своем это пожилые, одинокие и маломобильные жители, которым сложно справиться с некоторыми проблемами самостоятельно.