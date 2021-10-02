Эксперты Народного фронта вошли в состав отраслевых комиссий Госсовета

Эксперты Народного фронта вошли в 12 отраслевых комиссий Государственного совета Российской Федерации.

Так, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький теперь является членом комиссий «Малое и среднее предпринимательство» и «Энергетика», руководитель проекта ОНФ «Россия здесь» Любовь Солдаткина вошла в комиссию «Культура», заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, эксперт ОНФ Виктор Надеин вошел в комиссию «Сельское хозяйство», а участвовать в комиссии «Социальная политика» будет депутат Госдумы РФ, председатель правления Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей», координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» Татьяна Буцкая, депутат Госдумы РФ, эксперт ОНФ Николай Алексеенко – теперь участник комиссии «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», руководитель сводно-аналитического департамента исполкома ОНФ Ольга Позднякова вошла в комиссию «Туризм, физическая культура и спорт».

Обновленный состав комиссий Госсовета будет анализировать практики государственного и муниципального управления, оценивать реализацию федеральных и региональных проектов, готовить предложения по совершенствованию деятельности региональных органов власти, участвовать в подготовке информационно-аналитических материалов для рассмотрения на заседании Госсовета. Народный фронт регулярно собирает мнения граждан по наиболее острым темам, выявляет проблемные вопросы и вырабатывает предложения для их решения. Итоговые аналитические материалы предоставляются в Администрацию Президента, а также в Правительство России и соответствующие органы власти для учета в работе.

«Работа в составе комиссии – сложная и ответственная, все предложения проходят несколько этапов верификации и обсуждений на самом высоком уровне, ведь принятые решения напрямую повлияют на жизнь в нашей стране, – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький. – Поэтому важно, чтобы участники дискуссии были профессионалами своего дела и имели соответствующий опыт. Наши эксперты, вошедшие в соответствующие комиссии, много лет работают с ОНФ, участвовали в формировании предложений в национальные проекты, проводили мероприятия по общественному контролю реализации федеральных и региональных проектов на местах и в целом по стране».

Сегодня состоялось первое установочное совещание по работе экспертов Народного фронта в комиссиях Госсовета, где обсуждались вопросы проведения совместных мониторингов реализации поручений Президента в регионах и анализа лучших муниципальных практик. Руководитель сводно-аналитического департамента ОНФ, куратор экспертной работы в комиссиях Ольга Позднякова отметила, что специально для работы с комиссиями Госсовета при проведении мониторингов ОНФ будет делать акцент на актуальных темах и региональной специфике.