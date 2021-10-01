ОНФ: Зачастую молодые супруги не решаются на рождение ребенка по причине отсутствия жилья

Поскольку улучшение жилищных условий является наиболее острой проблемой, стоящей перед российскими семьями, зачастую молодые супруги не решаются на рождение ребенка именно по причине отсутствия жилья, заявила эксперт ОНФ, руководитель проекта «Время рожать», председатель движения «Совет матерей России», врач-педиатр Татьяна Буцкая в отчете Счетной палаты по вопросам материнского (семейного) капитала. Программа с 2007 г. помогла миллионам семей с детьми решить свой жилищный вопрос, но, несмотря на ее эффективность, еще имеются недоработки, на которые стоит обратить внимание.

Она считает, что основной проблемой остаются узкие рамки использования денежных средств, которые препятствуют полноценной̆ реализации данной меры социальной защиты. Сегодня деньги можно направить на погашение ипотеки, образование детей, ежемесячные выплаты или покупку товаров для детей-инвалидов по достижении ребенком трех лет.

«Целесообразно разрешить направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка, а также разрешить использовать эти деньги на ремонт жилья. Также считаю необходимым пересмотреть вопрос о финансовом обеспечении ежемесячных выплат на второго ребенка. Сейчас семьи получают господдержку за счет средств материнского капитала. Если он полностью направлен, например, на улучшение жилищных условий, то получить ежемесячную выплату на второго ребенка семья не вправе. Это создает определенную дискриминацию в отношении семей, где есть вторые дети, поскольку финансирование выплаты на первого ребенка осуществляется из средств федерального бюджета», – сказала Буцкая.

По ее словам, также у родителей, обращающихся в Общероссийскую общественную организацию поддержки материнства и детства «Совет матерей» возникают сложности в общении с кредитными учреждениями (банками) и органами опеки и попечительства. Последние часто отказывают родителям в выдаче разрешения на продажу жилья, которое приобретено с использованием средств материнского капитала и в котором были выделены доли детям. Из-за этого становится практически невозможным обменять жилье на более комфортное или большее по площади, или расположенное в более удобном районе.

«С целью защиты интересов детей и устранения препятствий в реализации прав на улучшение жилищных условий и распоряжение имуществом, а также сокращения сроков для принятия таких решений органами опеки и попечительства требуется подготовить дополнительные разъяснения для указанных органов по вопросам выдачи разрешений на продажу жилья, приобретенного ранее с использованием средств материнского (семейного) капитала. Кроме того, необходимо установить отдельное единое, четкое и понятное нормативно-правовое регулирование в сфере определения долей родителей и детей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств материнского (семейного) капитала, а также распоряжения таким имуществом», – заключила Татьяна Буцкая.