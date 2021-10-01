Эксперты Народного фронта призвали расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье

Эксперты ОНФ приняли участие в круглом столом столе на тему «Семейная ипотека: нужно ли расширять программу на вторичное жилье?». Обсуждение прошло в пресс-центре МИЦ «Известия». Народный фронт подчеркнул, что возможность приобрести с помощью льготной ипотеки вторичное жилье особенно необходима в регионах, где строительство новостроек недостаточно, а также для семей с детьми и маломобильных граждан, которым крайне важна развитая инфраструктура в районе.

«Благодаря программе семейной ипотеки уже тысячи семей въехали в новые квартиры. Однако есть регионы, где жилье не строится или строится недостаточно, либо строятся новостройки, но там пока нет детсадов и школ, а значит, для семей с детьми они пока не приспособлены. Также для маломобильных граждан важно, чтобы поблизости была доступна вся инфраструктура: поликлиники, магазины. Поэтому необходимо расширить использование семейной ипотеки на вторичное жилье», – подчеркнула координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Кроме того, она отметила, что помимо программы семейной ипотеки есть другие меры поддержки: различные федеральные и региональные выплаты, субсидии и проч. Необходимо их всех объединить. Чтобы семьям, которым указали на низкий доход для семейной ипотеки, сразу же дали рекомендации, на какие меры поддержки они могут претендовать, чтобы была кооперация со службой занятости, которая помогала бы найти подходящую работу с подходящей зарплатой.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, Народный фронт совместно с Рейтинговым агентством строительного комплекса проводил мониторинг. «Мы пришли к выводу, что что из 1117 городов в 511 жилье либо вообще не строится, либо почти не строится. В пример можно привести даже Мурманск, Псков, Майкоп, Петропавловск-Камчатский и так далее. То есть это не только города с малой численностью населения, но и административные центры. Между тем семейная ипотека должна быть доступна на территории всей страны», – отметил эксперт. Также он напомнил о необходимости развития адресной поддержки граждан, которые действительно нуждаются в помощи.

Управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс заявил о готовности к диалогу и обсуждению повышения адресности мер поддержки семей. Ниденс предложил комбинировать федеральные и региональные меры поддержки, при этом нужно будет дать больше полномочий субъектам, чтобы они определяли, на каких территориях какие категории населения необходимо поддерживать в первую очередь. «Как операторы программ мы готовы предоставить свои ресурсы, в том числе по информированию граждан и по работе с кредитными организациями», – подчеркнул он.

Председатель комиссии по жилищной политике общественного совета Минстроя Надежда Косарева также поддержала предложение экспертов ОНФ. «Программа субсидирования государством ипотеки должна обеспечивать выбор: первичное или вторичное жилье, а также быть более адресной и сконцентрированной на тех категориях граждан, которые государство выделяет и считает нужным поддержать», – подчеркнула она.

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков напомнил о важности мер, которые бы стимулировали увеличение объемов строительства, и создании привлекательных условий для застройщиков.

Директор федеральной риелторской компании Ильдар Хусаинов подчеркнул, что расширение семейной ипотеки необходимо для поддержки граждан и стимулирования рождаемости. Он также указал, что во многих регионах нет строительства либо оно не на должном уровне, а если что-то строится, то в новом районе часто нет поблизости детсада и школы. Кроме того, в большинстве регионов цены на новостройки выросли, да и въехать в новое жилье можно, как правило, лишь через год-два и более, а гражданам нужно жить сейчас, поэтому вторичное жилье для многих граждан предпочтительнее. «Так что предложение абсолютно рациональное и оправданное. Его нужно как можно скорее рассматривать», – подчеркнул Ильдар Хусаинов.